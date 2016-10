Erdmannhausen - Dem einen liegen robuste Spielweisen, dem anderen nicht. Die Fußballerinnen des FC Biegelkicker Erdmannhausen gehören wohl eher zu letztgenannter Kategorie. „Wir haben vergangene Woche wirklich gut angefangen gegen Ruppertshofen, aber dann haben wir uns durch deren robuste Spielweise den Mut nehmen lassen“, sagt Biegelkicker-Coach Markus Martenka und hat deshalb in dieser Woche das Thema Zweikampfverhalten in den Trainings-Mittelpunkt gestellt. „Mal schauen, ob das fruchtet“, meint er. Denn mit der SpVgg Gröningen-Satteldorf erwartet Martenka am morgigen Sonntag (12.30 Uhr) in Erdmannhausen erneut einen robusten Gegner. „Sie legen ein zweikampfbetontes Spiel an den Tag und versuchen, hinten kompakt zu stehen und dann mit langen weiten Bällen zu agieren“, hat der FC-Trainer beobachtet.

Diese zu unterbinden ist sein vorderstes Ziel. „Denn wenn wir sie ins Spiel kommen lassen, dann wird es ganz arg schwer“, sagt Martenka, der um die Stärken des Gegners weiß. „Sie waren vergangene Saison vorne mit dabei und haben nach wie vor ein gutes Team zusammen“, erklärt er. Dass es bislang „nur“ zu acht Punkten und Rang sieben gereicht hat, liegt auch mit daran, „dass sie gute Gegner hatten“, so der Biegelkicker-Coach. Auf dem Papier sieht er seine Mannschaft dennoch vorne – wenn alle fit sind von denen, hinter denen aktuell noch ein Fragezeichen steht.

„Wir haben einige, die verletzungs- oder grippebedingt angeschlagen sind. Da müssen wir schauen, wie es bis Sonntagmorgen geht“, erklärt der Erdmannhäuser Trainer. Sicher verzichten muss er auf Sina Baßler, die immer noch beruflich in London weilt. Außerdem ist Torhüterin Tamara Dietrich im Urlaub. „Für sie wird wieder Alina Runkel ins Tor gehen, was aber auch heißt, dass sie uns im Feld fehlt“, erklärt Markus Martenka. Maren Essig laboriert noch an Knieproblemen und Elisabeth Maier lag unter der Woche grippemäßig flach. „Bei beiden gilt es abzuwarten“, so der Coach, der aber sicher ist: „Wir werden eine schlagkräftige Truppe aufs Feld kriegen.“ Klar ist für ihn auch die Marschroute: „Wir wollen die drei Punkte, auch wenn wir wissen, dass das ein hartes Duell wird.“ Die langen Bälle verhindern ist diesbezüglich das eine Mittel, Stürmerin Christine Neufeld in den Griff zu bekommen das andere. „Von den zwölf Toren, die Gröningen bislang geschossen hat, hat sie fünf erzielt. Auf sie muss man also immer eine Auge haben“, sagt Markus Martenka, der hofft, dass sich sein Team von nichts beirren lässt und sein eigenes Spiel aufzieht.

„Wir dürfen nicht wieder den Mut verlieren, dann bin ich guter Ding“, meint Martenka. Mit einem Sieg könnte man sich zudem etwas Luft nach hinten verschaffen. Aktuell rangieren die Biegelkicker mit acht Punkten auf Platz sechs – und damit drei Zähler vor dem Relegationsrang.