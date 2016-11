Erdmannhausen/Fußball Innenverteidigung muss komplett neu besetzt werden

Wie der Trainer dies kompensieren kann und möchte? „Ich bin noch am Basteln und muss schauen, was gut für die Mannschaft ist oder wo es schlecht wäre, etwas zu verschieben“, erklärt Markus Martenka sein Dilemma. Zumindest plant er bereits, Elisabeth Baier in die Innenverteidigung zu stellen. Die Entscheidung, wer neben ihr auflaufen wird, fällt wohl eher kurzfristig am Freitagabend oder direkt am Samstag vor dem Spiel. Zu seinem Glück kehren aber auch einige Spielerinnen zurück in den Kader. Jasmin Rauch ist wieder gesund, Sina Baßler hat sich von einer Grippe weitestgehend erholt, und Jana Schneider ist aus dem Urlaub zurückgekehrt. „Es ist eben ein Kommen und Gehen“, sagt Martenka schmunzelnd.

Seiner Zielvorgabe an die Mannschaft, aus den letzten drei Spielen vor der Winterpause sieben Zähler zu holen, bleibt er trotz der schwerwiegenden Ausfälle treu. Drei Punkte holte sein Team zuletzt gegen den SV Sülzbach – bleiben noch vier Punkte aus den zwei Spielen gegen den VfB Tamm und auswärts beim SV Winnenden. Seine Erwartungen an das Spiel gegen den abstiegsbedrohten Aufsteiger aus Tamm schraubt der Trainer dennoch etwas herunter. „Normalerweise wären da für uns drei Punkte Pflicht gewesen. Aber es wird ein harter Kampf, und ich erwarte ein robustes Spiel. Zudem hat Tamm mit einem Unentschieden gegen den VfB Obertürkheim II zuletzt eine aufsteigende Tendenz gezeigt. Nichtsdestotrotz ist ein Sieg natürlich unser Ziel“, ordnet der Biegelkicker-Coach ein, der in einem Fall von seiner Zielvorgabe abrücken würde: „Wir dürfen natürlich gerne auch beide Spiele gewinnen.“