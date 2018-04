Erdmannhausen - In der Fußball-Landesliga der Frauen scheint in dieser Saison eines klar: Den Aufstieg und den Platz in der Relegation machen der FC Biegelkicker Erdmannhausen und der TGV Dürrenzimmern unter sich aus. Die Biegelkicker stehen mit aktuell 39 Punkten auf Platz eins der Tabelle, der TGV ist mit 37 Zählern Zweiter. Erst mit zwölf weiteren Punkten Abstand folgt der Dritte. Am Sonntag um 12.30 Uhr treffen sich nun die beiden Top-Teams in Erdmannhausen zum absoluten Spitzenspiel.