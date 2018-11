Erdmannhausen//Fußball GSV-Oldies werden beim Heim-Event Zweiter

Erdmannhausen - Das AH-Turnier der Fußballabteilung des GSV Erdmannhausen hat eine lange Tradition. Am Samstagabend wurde es bereits zum 29. Mal ausgetragen. Viele der teilnehmenden Mannschaften sind schon seit vielen Jahren dabei. So zum Beispiel die Sportfreunde Neukirch aus dem Schwarzwald. „Seit vielen Jahren nehmen wir im Sommer am Feldturnier in Neukirch teil und am zweiten Novemberwochenende kommen die Sportfreunde dann zu unserem Turnier“, berichtet Wolfgang Bob, einer der Leiter derAH-Abteilung des GSV. „Von den acht Mannschaften, die diesmal dabei sind, waren sieben auch im vergangenen Jahr am Start. Die meisten kennen sich untereinander sehr gut. Nach den Spielen sitzt man dann noch zusammen“, so Bob.