Erdmannhausen/Fußball Fastabsteiger mischt jetzt vorne mit

Gehörigen Anteil am Aufschwung des GSV haben dabei zwei Brüderpaare: Einerseits David und Jan Fögele, die gemeinsam die Innenverteidigung bilden, sowie zum anderen die Angreifer Marius und Luca Heusel. „Sie sind schon so etwas wie unser Prunkstück“, weiß Huptas. Beachtliche 33 der insgesamt 45 bisherigen Treffer gehen auf das Konto der beiden Ballermänner, von denen Marius mit 18 Toren die Torjägerliste der Staffel A1 anführt, während der jüngere Luca (15 Treffer) Vierter in dieser Wertung ist. „In ihrer Spielweise ähneln sie sich, aber sie ergänzen sich dennoch gut und sind nicht die Sorte Stürmer, die nur vorne herumsteht“, lobt Huptas. Auch wenn es im Winter „die ein oder andere Anfrage aus höheren Ligen“ gab, werden beide in der Rückrunde weiterhin für den GSV auf Torejagd gehen. Als fünfter Schlüsselakteur in der zentralen Achse der Mannschaft ist schließlich Routinier Chris Linke zu nennen, bei dem in der defensiven Mittelfeldzentrale die Fäden zusammenlaufen. „Er läuft Räume zu und stopft Löcher. Für mich gehört er zu den stärksten Spielern in der Kreisliga A“, urteilt Huptas, der zudem Youngster Johannes Brauer herausstellt. „Im linken Mittelfeld ist er die Entdeckung der Hinrunde und nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken“, lobt der Trainer.

Personell hat sich im Winter nicht viel beim GSV verändert. „Es wäre für mich der falsche Weg, jetzt mit Gewalt nach oben zu wollen und etwa fünf Neuzugänge zu holen“, findet Huptas, wenngleich er einräumt, dass im Umfeld die Erwartungen schon etwas gestiegen seien. Mit Valentino Dukic (Außenbahn Mittelfeld), der früher beim SGV Hochdorf spielte, zuletzt aber pausierte, stieß nur ein Spieler neu hinzu. Man sei aber noch mit zwei weiteren Akteuren in Gespräch, erzählt der Coach weiter. Abgänge verzeichnet man demgegenüber nicht. Fehlen wird in der Rückserie jedoch studienbedingt Bill Zint, zudem müssen Sergen Özkan und Florian Lauer in den ersten Wochen passen. Wieder regelmäßig an Bord ist dagegen in der am 4. März für den GSV gleich mit einer englischen Woche beginnenden Rückserie Robin Bob.

Selbstbewusst gehe man die zweite Saisonhälfte an, versichert Huptas, der seine Akteure am heutigen Donnerstag zum ersten Training bittet. „Wir haben zwar kein leichtes Auftaktprogramm und ich habe den Blick auch immer noch nach hinten, aber wir können etwas erreichen. Mit einem fünften Platz in der Endabrechnung wäre ich hochzufrieden“, blickt er auf die kommenden Wochen voraus.