Erdmannhausen/Fußball „Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern eins vor zwölf“

Doch eins nach dem anderen. Zunächst gilt die volle Konzentration dem Spiel in Sülzbach. Der Gegner hat sich zuletzt mit drei Siegen in Folge aus der Abstiegszone auf Platz fünf geschossen. „Sie haben wohl einige erfahrene Spielerinnen reaktiviert“, spekuliert Martenka über den Grund für den Höhenflug. „Daher wird die Mannschaft wohl auch ein anderes Gesicht haben als noch in der Hinrunde.“ Damals gewannen die Biegelkicker mit 3:1. Doch diesmal sind die Karten neu gemischt. Sülzbach kann locker aufspielen, „sie werden versuchen, die Partie früh zu entscheiden“, vermutet Martenka. In seiner Mannschaft seien sich dagegen alle bewusst: „Es ist nicht mehr fünf vor zwölf, sondern eins vor zwölf. Aber wir sind als Mannschaft da unten reingerutscht, daher müssen wir auch als Mannschaft wieder rauskommen“, sagt der Biegelkicker-Coach angesichts von sechs Spielen ohne Sieg und nur noch einem Punkt Vorsprung auf die Relegation sowie zwei Zählern auf den ersten direkten Abstiegsplatz. „Die Mädels wollen nicht absteigen, und sie haben versprochen, dass sie alles dafür tun werden, um den Klassenerhalt zu schaffen“, stellt Martenka klar.

Das gilt zumindest für die Spielerinnen, die auf dem Platz stehen werden. Und da ist die Auswahl für den Trainer doch recht überschaubar. Denn neben den verletzten Amelie Schröder und Jasmin Sommer wird für den Rest der Saison Sina Baßler fehlen. Die mit neun Saisontreffern bislang beste Torschützin der Biegelkicker ist beruflich in Spanien. Studienbedingt werden zudem Laura Bauknecht und Maren Aupperle fehlen, Nina Schäfer und Jasmin Rauch sind privat verhindert. „Wir werden deshalb die B-Jugendlichen Johanna Hofmann und Celina Löffler mit im Kader haben. Johanna ist schon ein paarmal dabei gewesen und hatte auch bereits zwei Einsätze. Für Celina ist das Neuland, aber ich traue ihr zu, dass sie das packt“, erklärt Martenka, der aber allen schlechten Vorzeichen zum Trotz ganz klar sagt: „Wir gehen positiv nach Sülzbach und wollen dort die drei Punkte mitnehmen.“