Erdmannhausen - Ihre mit Abstand schlechteste Saisonleistung haben die Faußballerinnen der Biegelkicker Erdmannhausen gestern gegen die SpVgg Gröningen-Satteldorf gezeigt. Besonders das Auftreten in der zweiten Halbzeit machte Trainer Markus Martenka sprachlos. Zwar fehlten mit Sina Baßler und Torhüterin Tamara Dietrich wichtige Stammspielerinnen. Die Ursache für die 1:5-Niederlage wollte der Erdmannhäuser Trainer darin jedoch nicht sehen.

In der ersten Halbzeit zeigten die FCB-Frauen wenigstens ansatzweise, dass sie guten Fußball spielen können, auch wenn sie nur zu wenigen sehr guten Möglichkeiten kamen. Auch vom frühen 0:1 in der achten Minute ließen sich die Gastgeberinnen nicht schocken. Alina Runkel, die vertretungsweise für Tamara Dietrich das Tor hütete, war beim Schuss von Gäste-Angreiferin Natalie Doubek aus 17 Metern machtlos. Über weite Strecken der ersten Hälfte hatten die Biegelkicker mehr Ballbesitz, was ihnen aber nichts einbrachte, da sie selten in guter Position zum Schuss kamen. Maren Essig und Jana Schneider scheiterten jeweils knapp an der Torhüterin der Gäste. Gröningen-Satteldorf nutzte seine Chancen dagegen effektiv. Alina Runkel zeigte zwar einige gute Paraden, konnte das 0:2 in der 41. Minute durch Christine Neufeld aber nicht verhindern.

Die zweite Halbzeit würde man auf Erdmannhäuser Seite am liebsten vergessen, denn bereits mit dem ersten Spielzug erzielten die Gäste das 3:0 durch Neufeld. Sechs Minuten später blitzte kurz Hoffnung auf, als Amelie Schröder aus 14 Metern den 1:3-Anschlusstreffer erzielte. Aus der erhofften Aufholjagd wurde jedoch nichts – bereits in der 55. Minute traf Sonja Hamman zum 4:1. Nun lief beim FCB fast nichts mehr zusammen, die Gäste bestimmten das Spiel nach Belieben. Zum Glück für die Biegelkicker schaltete der Gegner einen Gang zurück. In der 75. Minute musste Runkel nochmals hinter sich greifen. Per Foulelfmeter erzielte Christine Neufeld ihr drittes Tor. Zudem musste Maren Essig mit Gelb-Rot vom Platz. Am Ende mussten die Biegelkicker froh sein, nicht noch höher verloren zu haben.

Mit dieser Niederlage rutschte der FCB auf Rang sieben ab. „Das war unsere schlechteste Saisonleistung, wir haben verdient verloren. Es hat eine kollektive Selbstauflösung in der zweiten Halbzeit“, kritisierte Martenka. Zuletzt sei die Trainingsbeteiligung schlecht gewesen und das habe sich nun widergespiegelt, so Martenka. „Wir haben fast alle Zweikämpfe verloren und kaum ein Pass ist angekommen.“ FC Biegelkicker Erdmannhausen:

Runkel – Kleinert, Meßthaler, M. Aupperle, Rauch (46. Mödinger) – Celik, Essig, Greiner (81. Baier), Brenner (65. L. Aupperle) – Schneider (55. Bauknecht), Schröder.