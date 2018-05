Erdmannhausen/Fußball Ein verwandelter Freistoß bringt die Wende

Erdmannhausen - Spitzenteams, so heißt es, gewinnen auch die Spiele, die gut und gerne mit einem Unentschieden oder einer Niederlage hätten enden können. Genau das vollbringen die Fußballerinnen des FC Biegelkicker Erdmannhausen in der Landesliga zurzeit in schöner Regelmäßigkeit. Auch der 2:1 (0:1)-Heimsieg am Sonntag gegen den FC Ellwangen war wieder eine solche Begegnung. Der Lohn: Drei Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung des Spitzenreiters auf Verfolger TGV Dürrenzimmern satte fünf Punkte. Den Meistersekt möchte Coach Markus Martenka da noch nicht kalt stellen. Er weiß aber auch: „Eigentlich dürfte nichts mehr schiefgehen.“