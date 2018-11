Erdmannhausen/Fußball Ein gebrauchter Tag für die Biegelkicker Erdmannhausen

In der zweiten Hälfte setzte sich das Geschehen der ersten 45 Minuten weiter fort. „Wir hätten an diesem Tag noch Stunden spielen können, ohne ein Tor zu schießen. Plattenhardt war uns 90 Minuten überlegen“, räumt Oliver Kunz ein. In der 60. Minute schlug sich dies schließlich auch in Zahlen nieder. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld kam Gäste-Spielerin Justine Straub auf der rechten Angriffsseite im Strafraum an die Kugel und schoss sie über Biegelkicker-Torhüterin Alina Runkel hinweg unter die Latte. „Ein schön herausgespieltes Tor“, so Kunz. Es sollte das einzige in dieser Partie bleiben. „Wir waren diesmal einfach schlecht. Aber das wirft uns nicht um, davon geht die Welt definitiv nicht unter“, sagt Oliver Kunz, der froh ist, dass nach dem Urbach-Spiel die Winterpause kommt und sich seine angeschlagenen Spielerinnen auskurieren können. FC Biegelkicker Erdmanhausen:

Runkel – Schneider, Sommer (40. Meßthaler), Sinn – Hofmann (87. Steng), Klein (79. Schäfer), Baier, Gogel (87. Schlipf), Celik – Greiner, Baßler.