Erdmannhausen/Fußball Durch Querschläger Ausgleich kassiert

Zu Beginn mussten die Gäste sich der Anfangsoffensive der Sülzbacherinnen erwehren. Gleich zu Beginn vereitelte Torhüterin Jessica Welte zwei dicke Chancen und rechtfertigte damit ihre Aufstellung. „Sie hat vergangene Woche sehr gut trainiert, und Tamara Dietrich erschien uns nicht ganz fit“, erklärte Martenka den Wechsel zwischen den Pfosten. In der 17. Minute ging sein Team dann in Führung. Laura Greiner war an der Mittellinie freigespielt worden und stürmte in Richtung Sülzbacher Tor. Erst kurz vor dem Strafraum konnte sie durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Freistoß aus 18 Metern verwandelte Carolin Kleinert direkt in den Winkel. „Wir hatten noch vor der Pause mehrere Chancen zu erhöhen, darunter auch ein Pfostenschuss. Es war schade, dass es nur mit einem 1:0 in die Kabine ging“, fand Markus Martenka.

Denn nach dem Wechsel wurden die Sülzbacherinnen deutlich stärker. „Sie haben sich mehrere gute Chancen erspielt, bei denen wir einige Male Glück hatten, nicht den Ausgleich zu kassieren“, räumte der Biegelkicker-Coach ein. Als das 1:1 dann in der 75. Minute doch fiel, war es aus Biegelkicker-Sicht sehr unglücklich. „Alina Runkel wollte den Ball rausschlagen, traf dabei aber eine Gegenspielerin, von der der Ball über Jessica Welte ins Tor flog“, beschrieb Markus Martenka die Situation. Aus seiner Sicht war dies umso bedauerlicher, weil Jana Schneider kurz zuvor zweimal frei vor der Sülzbacher Torhüterin den Ball danebengesetzt hatte. „Aber man hat gesehen, dass sich die Mannschaft mit aller Gewalt gegen den Abstieg stemmt. Wir haben es noch selbst in der Hand“, meinte der Coach mit Blick auf die zwei verbleibenden Spiele gegen die direkten Konkurrenten aus Tamm und Winnenden.