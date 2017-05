Erdmannhausen/Fußball Die Lage bei den Biegelkickern spitzt sich zu

Eine gute halbe Stunde lang plätscherte das Spiel vor sich hin. Gab es überhaupt Torchancen, so hatten diese die Obertürkheimerinnen. Dreimal klärte FCB-Keeperin Tamara Dietrich. Die Gastgeberinnen blieben mit ihren Angriffsbemühungen zunächst frühzeitig in der kompakt stehenden VfB-Abwehr hängen. In der Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit kam Erdmannhausen dann aber mehrmals aussichtsreich vor das gegnerische Tor: Laura Greiner brachte es in der 32. Minute fertig, aus vier Metern über das Tor zu schießen. Jana Schneider scheiterte fünf Minuten später an der Torspielerin. 60 Sekunden später verhinderte die Latte bei Sina Baßlers Schuss den Erdmannhäuser Führungstreffer. Wenige Zentimeter fehlten Baßler auch, als der Ball knapp übers Tor ging (41.). So blieb es beim 0:0 zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel fanden die Biegelkicker nicht mehr zu ihrem Rhythmus zurück und kassierten zwei unnötige Tore. In der 57. Minute erzielte Stefanie Mattes per Freistoß aus spitzem Winkel das 1:0, bei dem die Biegelkicker-Abwehr nicht aufmerksam genug war. In der 62. Minute war Mattes nach einem Eckball aus kurzer Distanz zum 2:0 erfolgreich. Wiederum nutzte sie dabei Freiräume in der Erdmannhäuser Hintermannschaft.