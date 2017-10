Erdmannhausen/Fußball Die Biegelkicker wahren ihre weiße Weste

Ihren fünften Sieg im fünften Punktspiel feierten die Landesliga-Damen des FC Biegelkicker Erdmannhausen. Beim 1:0 (1:0)-Heimerfolg gegen die SpVgg Rommelshausen lief zwar nicht alles so rund wie beim fulminanten 10:0 in Crailsheim eine Woche zuvor, doch war der Sieg des FCB letztlich verdient.

Die Erdmannhäuserinnen kamen in der ersten Halbzeit zu einer Reihe guter Gelegenheiten durch Sina Baßler und Laura Greiner, die zunächst aber entweder das Tor knapp verfehlten oder an Rommelshausens Torspielerin Mara-Francesca Vintigni scheiterten. Doch auch die Gäste tauchten wiederholt gefährlich vor dem Biegelkicker-Tor auf. Besonders Kosovare Tahiri kam mehrfach in aussichtsreicher Position zum Schuss, scheiterte aber an Alina Runkel. In der 28. Minute erzielte Sina Baßler dann das Tor des Tages. Sie setzte sich gegen zwei Abwehrspielerinnen durch und schlenzte den Ball zum 1:0 ins lange Eck. Beide Mannschaften kamen in der Schlussphase der ersten Halbzeit noch zu guten Möglichkeiten, wobei vor allem Rommelshausen in Richtung Erdmannhäuser Tor drängte. Da die Abwehr der Biegelkicker aber sicher stand, blieb es beim 1:0. Nach dem Seitenwechsel ergaben sich auf beiden Seiten weniger, aber gefährlichere Torchancen. In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit agierten hauptsächlich die Gäste, erst dann spielten sich auch die Gastgeberinnen wieder gute Möglichkeiten heraus. Sina Baßler verfehlte das Tor in der 62. Minute nur knapp, Laura Greiner traf zwei Minuten später nur das Außennetz. Die kurz zuvor eingewechselte Janina Brenner brachte in der 76. und 78. Minute zwei starke Schüsse aufs Tor, die Vintigni nur mit Mühe parierte. So blieb es beim 1:0.