Erdmannhausen/Fußball Die Biegelkicker müssen nachsitzen

Es hat nicht sollen sein! Mit einem Sieg auf eigenem Platz hätten die Fußballerinnen des FC Biegelkicker Erdmannhausen am Sonntagmittag bei sommerlichen Temperaturen den direkten Aufstieg in die Verbandsliga klarmachen können. Anstatt eines Sieges gab es am Ende jedoch eine ganz bittere 0:1-Niederlage gegen den Tabellendritten SC Urbach, der damit die einzige Mannschaft ist, die die Biegelkicker in dieser Saison zweimal geschlagen hat. Das Ärgerliche: Durch eben diese Niederlage rutschte das Team von Trainer Markus Martenka am letzten Spieltag der Saison auf den zweiten Rang ab, da Verfolger TGV Dürrenzimmern aufgrund des Nichtantretens des bereits abgestiegenen SpVgg Rommelshausen zeitgleich punktlos zu drei Punkten kam und damit an Erdmannhausen vorbeizog. „Sportlich ist das Verhalten der Rommelshausener nicht in Ordnung. Es ist schade, dass es dafür keine Konsequenzen gibt“, sagte Martenka, fügte aber an: „Wir haben es selbst vergangene Woche gegen Michelfeld versäumt, den Aufstieg klarzumachen. Da hätten wir den Sack zumachen können.“ Zudem hätte ja auch am Sonntagmittag ein Sieg gereicht, man hatte es also selbst in der Hand. Doch nun müssen die Biegelkicker also nachsitzen.