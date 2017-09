Erdmannhausen/Fußball Die Biegelkicker haben die Pause intensiv genutzt

Erst Ende der vergangenen Runde waren die beiden Teams in einer wichtigen Partie um den Klassenverbleib aufeinandergetroffen – die Biegelkicker gewannen knapp mit 3:2 und hielten die Liga, während Tamm noch den Umweg über die Relegation gehen musste. Nun folgt also das Wiedersehen. „Zu wissen, dass wir gegen diesen Gegner gewonnen haben, hilft unseren Spielerinnen natürlich. Generell liegt die Begegnung aber zu lange zurück, um daraus Schlüsse ziehen zu können. Vielmehr frage ich mich, was bei Tamm in dieser Saison los ist“, sagt Biegelkicker-Coach Markus Martenka verwundert. So bestand der Kader des Gegners in dessen ersten beiden Ligaspielen aus gerade einmal zwölf und 13 Spielerinnen. Ob am Sonntag Urlauber oder verletztes Personal zurückkehren, wird sich zeigen. „Tamm ist nicht gut gestartet, wir werden sie aber keinesfalls unterschätzen“, so Markus Martenka.

Im Lager der Biegelkicker ist man dennoch durchaus optimistisch, trotz der eigentlich durchwachsenen Saisonvorbereitung. Denn nach dem Auftaktsieg beim FV Löchgau II (Martenka: „Da sind wir nach einem nervösen Beginn insgesamt gut in die Saison gestartet“) nutzte die Mannschaft nun die – dank eines spielfreien Wochenendes – zweiwöchige Pause. „Es waren durchweg 20 Spielerinnen im Training, fast alle an Bord. Die Pause hat uns richtig gut getan“, freut sich Markus Martenka.