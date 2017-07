Erdmannhausen/Fußball Die Biegelkicker bieten dem FC Bayern Paroli

Erdmannhausen - Okay, es waren nicht Robben, Ribery, Boateng oder Müller, die da am Samstagnachmittag im Dress des FC Bayern München auf dem Erdmannhäuser Fußballplatz standen. Vielmehr lauteten die Namen Wenninger, Schindler, Bernhardt oder Strobel. „Unsere Mannschaft besteht in erster Linie aus Spielern, die früher mal in der Bayernliga aktiv waren, welche damals direkt unter der 2. Bundesliga kam. Einer von uns hat auch mehrere Amateur-Länderspiele bestritten – als es das noch gab“, erklärte der Teammanager Gerhard Wenninger.