Erdmannhausen/Fußball Den Umbruch überraschend gut gemeistert

Der Blick auf die Landesliga-Tabelle zeigt dabei, dass sein Team sich im Soll befindet. Mit 18 Punkten aus elf Partien überwintern die Biegelkicker auf Rang vier. Drei Punkte beträgt der Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz, wobei der drittplatzierte TSV Langenbeutingen ein Spiel weniger ausgetragen hat und auf fünf Zähler davonziehen könnte. Der FC Biegelkicker startet also als Verfolger in die Rückrunde. Kurios: Sowohl in Heimspielen als auch in der Fremde weist die Mannschaft ein Torverhältnis von 13:10 auf. Auf dem eigenen Platz holte sie damit jedoch zwölf Punkte, auswärts gerade einmal die Hälfte.

Das lief gut

Der vierte Tabellenrang ist in Anbetracht des großes Umbruchs im vergangenen Sommer keine Selbstverständlichkeit. Zum einen holte der Verein mit Markus Martenka und Tobias Umlauf ein neues Trainerduo an Bord. Zum anderen verließ mit Melike Baki eine absolute Leistungsträgerin den Club in Richtung TSV Crailsheim. Die Lücke, welche die Spielmacherin auf dem Spielfeld hinterließ, galt es zunächst auszufüllen. „Insgesamt bin ich positiv überrascht, ich hatte mir den Start holpriger vorgestellt“, blickt Markus Martenka zurück, der betont, sich in Erdmannhausen wohl zu fühlen. „Das Umfeld ist klasse, und man merkt, dass es hier eine Zukunft gibt.“ Auch die Integration der neuen Spielerinnen habe gut funktioniert. Und dann ist da noch der wfv-Verbandspokal: Hier erreichten die Biegelkicker erstmals überhaupt das Viertelfinale. Auf ihrem Weg dorthin setzten sie sich unter anderem gegen Verbandsligist TGV Dürrenzimmern durch.