Erdmannhausen/Fußball Das Mädchen-Hallen-Turnier hat sich etabliert

Insgesamt 43 Mannschaften von der B- bis zur E-Jugend waren am Wochenende in der Halle auf der Schray dabei. Bei den B- und C- Juniorinnen gab es so viele Meldungen, dass in diesen Altersklassen jeweils zwei Turniere im Modus jeder gegen jeden ausgespielt wurden. Neben Vereinen aus dem näheren Umkreis wie dem SV Winnenden und dem Juniorteam Oppenweiler mischten auch Teams von weiter entfernten Vereinen wie dem VfL Kirchheim/Teck, Normannia Gmünd oder der SGM Aufheim mit. „Da sind wirklich starke Mannschaften dabei. Wir freuen uns, dass unser Turnier so gut angenommen wird“, betont Wagner. Dass die Biegelkicker nicht in allen Turnieren um den Sieg mitspielten, sieht man bei den Ausrichtern gelassen. So schieden die D-Juniorinnen bereits in der Vorrunde aus. „Wir haben uns da als gute Gastgeber präsentiert“, so Harald Wagner schmunzelnd. Die anderen Teams des Wettbewerbs erwiesen sich als zu stark für den FCB. Das Finale des D-Juniorinnen Turniers wurde erst im Neunmeterschießen entschieden, der SV Hegnach sicherte sich am Ende den Siegerpokal. Neben den Pokalen bekamen die drei erstplatzierten Mannschaften Medaillen.