Erdmannhausen/Fußball Biegelkicker wollen weiter von Verbandsliga träumen

Im Relegationsspiel wird es wohl auch darauf ankommen, die Nervosität abzulegen. „Meine Mannschaft hat am Sonntag gezeigt, dass sie das Fußballspielen nicht verlernt hat. Oft haben nur der letzte Pass oder der entscheidende Blick beim Torschuss gefehlt“, meint Martenka in Anbetracht der nun drei sieglosen Spiele in Serie. „Wenn wir wieder etwas mehr investieren, bin ich für Sonntag guter Dinge.“

Zu Gast ist ein Emporkömmling: Herrenberg gelang zuletzt der Durchmarsch von der Bezirks- über die Regionen- in die Landesliga. Zwar stellt der VfL schon lange ein Frauenteam, erst aus einer einstigen Schülermannschaft hat sich aber die jetzige schlagkräftige Truppe entwickelt. Deren Durchschnittsalter ist entsprechend jung. Der VfL strebt also den dritten Aufstieg in drei Jahren an und baut besonders auf Leonie Kopp, die in 21 Spielen 21 Tore schoss, Selina Martens, die in der Jugend von Bundesligist VfL Sindelfingen ausgebildet wurde, sowie Celine Philipp, nach deren überstandenen Kreuzbandriss das Team einen Rückstand von acht Punkten aufholte.

„Herrenberg hat einen starken Angriff, ist dafür hinten anfällig. Das war bei vielen unserer Gegner in der Liga genauso – und das kam uns oft entgegen“, schätzt Markus Martenka ein. Er hat sich bei Trainerkollegen kundig gemacht und online Spielszenen der Herrenbergerinnen angesehen. „Es wird darauf ankommen, sie gar nicht ins Spiel kommen zu lassen.“ Mit 18 Gegentoren in 22 Spielen haben die Biegelkicker bereits bewiesen, dass ihre Defensive nicht einfach zu überwinden ist.

Der Sieger des Duells bestreitet dann am 24. Juni um 15 Uhr bei Verbandsligist SV Granheim die entscheidende Partie.