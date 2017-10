Erdmannhausen/Fußball Biegelkicker wollen schnell zurück in die Erfolgsspur

Der Biegelkicker-Coach ist aus diesem Grund „positiv gestimmt, am Sonntag Zählbares mit vom Platz zu nehmen“. Da ändert es auch nichts, dass seine Mannschaft in dieser Woche nur eine wirkliche Trainingseinheit absolvieren konnte. Schließlich bestritt die zweite Garde des Vereins am Mittwoch ein Bezirkspokalspiel gegen den TSV Münchingen II (0:2), weshalb auf dem einzigen mit Flutlicht ausgestatteten Platz nicht trainiert werden konnte. Stattdessen bat Markus Martenka zu einer lockeren Laufeinheit.

Auf dem Papier sind die Erdmannhäuserinnen gegen Sülzbach favorisiert. Während die Biegelkicker vier Punkte vor Platz drei stehen, bangen die Gäste mit der mageren Bilanz von fünf Zählern aus sechs Partien um den Ligaerhalt. Doch Trainer Markus Martenka warnt: „Gegen Sülzbach haben wir uns immer schwer getan. Sie spielen, sagen wir mal so, körperlich robust.“ Im jungen Team der Biegelkicker könnte also die ein oder andere Spielerin nach den ersten Zweikämpfen zurückstecken. „Das darf aber nicht passieren. Schon wenn man mit 80 statt 100 Prozent an den Ball geht, reicht das nicht aus.“ Entsprechend gelte es, zusammen zu arbeiten und den Gegner rechtzeitig unter Druck zu setzen. „Es werden anstrengende 90 Minuten. Aber wir wollen an unsere ersten fünf Spiele anknüpfen“, sagt Markus Martenka. Diese wurden schließlich allesamt gewonnen.