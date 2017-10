Erdmannhausen/Fußball Biegelkicker weiter mit weißer Weste

Nachdem die Begegnung in der ersten Halbzeit torlos geblieben war, sorgte Johanna Hofmann in der 63. Minute für den Treffer des Tages. Die Biegelkicker eroberten kurz vor dem eigenen Strafraum den Ball, fuhren über die rechte Seite einen Konter und verlagerten das Spiel nach links auf Hofmann, die aus etwa zwölf Metern die Gästeführung erzielte. Danach hatte Sina Baßler sogar die Chance, auf 2:0 zu erhöhen. Die Erdmannhäuser Stürmerin hatte bei einem Konter die gegnerische Torhüterin bereits umspielt. Doch ihr Schuss wurde von einer Satteldorfer Verteidigerin buchstäblich noch von der Linie gekratzt. „Es gab aber auf der anderen Seite eine ähnliche Situation“, räumt Markus Martenka ein. Hier rettete Jana Schneider für die bereits geschlagene Alina Runkel. In der Schlussphase verteidigten die Gäste ihre knappe Führung „mit Mann und Maus“, sagt Martenka. Und letztlich mit Erfolg, was den Biegelkicker-Coach „sehr zufrieden“ machte. FC Biegelkicker Erdmannhausen:

Runkel – Schneider, Döttinger (60. C. Kleinert), Sommer – Baier, Eysermans (76. Mojem), Hofmann (85. Steng), Meßthaler, Greiner – Baßler, Brenner (58. Brenner).