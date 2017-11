Erdmannhausen/Fußball Biegelkicker verteidigen die Tabellenführung

Einen hart erkämpften, aber verdienten 3:0 (1:0)-Heimsieg feierte der FC Biegelkicker Erdmannhausen am Sonntagmittag gegen den TSV Michelfeld. Beide Mannschaften gingen von Beginn an hohes Tempo und kamen früh zu guten Gelegenheiten. So scheiterte Katharina Mojem in der fünften Minute an der Michelfelder Torhüterin, Laura Greiner traf in der 13. Minute aus spitzem Winkel nur das Außennetz.

Die Gäste tauchten in der Anfangsphase wiederholt gefährlich vor dem Tor von Alina Runkel auf. Natalie Wied scheiterte in der ersten Viertelstunde dreimal nur sehr knapp. In der 30. Minute gingen die Biegelkicker, die etwas mehr Ballbesitz hatten, durch Anna Meßthaler mit 1:0 in Führung, die ein Zuspiel von Sina Baßler aus kurzer Distanz verwertete. Trotz weiterer Möglichkeiten auf beiden Seiten blieb es bis zur Pause bei der knappen Führung der Erdmannhäuserinnen. In der zweiten Halbzeit hatten die Biegelkicker noch größere Spielanteile, als in den ersten 45 Minuten. Mandy Celik, Sina Baßler und Laura Greiner scheiterten zunächst aber entweder an der Michelfelder Keeperin oder verfehlten das Tor nur knapp. Die Gäste setzten aber immer wieder Nadelstiche und waren dem Ausgleich mitunter sehr nahe. Alina Runkel blieb jedoch sowohl gegen Tanja Hofmann wie gegen Natalie Wied Siegerin. In der 61. Minute war es wiederum Anna Meßthaler, die auf 2:0 erhöhte. Debora Eckstein im Tor des TSV Michelfeld hatte einen Schuss von Sina Baßler nur abklatschen können. Meßthaler stand goldrichtig und vollendete zum 2:0. Damit war eine Vorentscheidung gefallen, denn obwohl der TSV Michelfeld gelegentlich noch in die Nähe des FCB-Tores kam, waren die Aktionen weit weniger gefährlich als in den ersten 60 Minuten. Die Erdmannhäuserinnen agierten sehr souverän und gestalteten das Ergebnis am Ende beim 3:0 noch recht deutlich, als Elisabeth Baier in der 78. Minute aus kurzer Distanz erfolgreich war. Dabei blieb es am Ende.