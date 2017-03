Erdmannhausen/Fußball Biegelkicker verpassen knapp die Sensation

Die Erdmannhäuserinnen erwischten einen Traumstart: Mit ihrem ersten Angriff gingen sie in der dritten Minute durch Laura Greiner mit 1:0 in Führung. Sie nutzte ein Zuspiel von Janina Brenner und hielt aus 18 Metern aufs Tor. Vier Minuten später hatte Sina Baßler den nächsten Treffer auf dem Fuß, verfehlte das Tettnanger Tor jedoch um Zentimeter. In der Folgezeit verlagerte sich das Spielgeschehen in die Erdmannhäuser Hälfte. Die kompakt stehende Abwehr um Spielführerin Alina Runkel ließ allerdings kaum große Torchancen des Oberligisten zu. In der 14. Minute kam der TSV Tettnang dennoch zum Ausgleich. Zunächst rettete der Pfosten bei einem Kopfball von Sandra Trautwein, beim Nachschuss von Alessa Gerster zum 1:1 warFCB-Torhüterin Tamara Dietrich jedoch machtlos. Die Gäste brachten bis zur Pause noch mehrere Schüsse aufs Erdmannhäuser Tor, die Dietrich aber souverän parierte. So ging es mit dem 1:1 in die Kabinen.

Unmittelbar nach Wiederbeginn kamen die Biegelkicker gefährlich vor das gegnerische Tor. Greiner traf aus spitzem Winkel jedoch nur das Außennetz. Für gut 20 Minuten setzten sich die Tettnanger dann wieder in der Erdmannhäuser Hälfte fest, ohne sich jedoch zwingende Chancen herauszuspielen. Mitte der zweiten Halbzeit befreite sich der FCB zunehmend und kam durch Konter aussichtsreich vor das Tor. In der 71. Minute brachte Laura Greiner ihre Mannschaft erneut in Führung, als sie die weit herausgelaufene Tettnanger Torspielerin Michaela Flatz mit einem Schuss aus 25 Metern überlupfte und so das viel umjubelte 2:1 erzielte. In dieser Phase waren die Biegelkicker das klar bessere Team.