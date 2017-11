Erdmannhausen/Fußball Biegelkicker müssen wohl geduldig sein

„Ich gehe davon aus, dass Michelfeld zeimlich defensiv agieren und auf Konter lauern wird“, meint Martenka und fügt an: „Wir werden da geduldig sein müssen.“ Er fordert: Hinten sicher stehen, vorne Druck machen. „Auf jeden Fall müssen wir durchweg konzentriert zu Werke gehen, denn sonst passiert uns so etwas wie vergangene Saison, als wir zu viele Fehler gemacht und eine schmerzliche 1:3-Niederlage kassiert haben.“ Personell kann Markus Martenka wie auch schon in den Vorwochen aus dem Vollen schöpfen. „Nur Carolin Kleinert ist nicht dabei. Sie hat die zwei vergangenen Wochen nicht trainiert“, berichtet der FC-Trainer, der Jasmin Steng dafür wieder mit den Kader nimmt.

Ob das Spiel übrigens wirklich stattfindet, davon ist Markus Martenka am Freitagmittag noch nicht endgültig überzeugt. „Ich gehe davon aus, dass wir spielen. Aber letztlich müssen wir abwarten, ob es trocken genug bleibt.“ Bereits vergangene Woche hatte man schon spontan spielfrei, als die Partie gegen den TSV Langenbeutigen wegen des kurzfristig gesperrten Platzes abgesagt werden musste. Die Partie wird nun am 4. März um 12.30 Uhr nachgeholt. Bis Mittwoch war der Rasen tabu. „Am Montag haben wir dann von den Männern die Halle bekommen zum trainieren. So konnten wir wenigstens was machen“, berichtet der Coach, der nun gerne wieder spielen würde.