Erdmannhausen/Fußball Biegelkicker machen zu viele Fehler

Dieser Lernprozess sollte schnell erfolgen, denn am Sonntag (12.30 Uhr) steht bereits das Heimspiel gegen den TSV Langenbeutingen auf dem Plan. Der war lange Tabellenführer, hat aber zuletzt in vier Spielen drei Niederlagen kassiert und ist nur noch Vierter. „Ihre Torjägerin Michelle Klimmer war verletzt, ist aber vergangenen Sonntag in der zweiten Häfte wieder eingewechselt worden“, weiß Martenka, in dessen Team Anna Meßthaler und Jana Schneider am Sonntag wieder dabei sind. FC Biegelkicker Erdmannhausen:

Dietrich – Runkel, Sommer (58. Hofmann), M. Aupperle, Rauch (75. Baier) – Essig, Schröder, Brenner, Baßler (66. Klein) – Greiner, Celik.