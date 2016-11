Erdmannhaus./Fußball Biegelkicker feiern den ersten Auswärtssieg

Nicht zufrieden war der Coach allerdings mit dem Spiel in Winnenden – trotz des klaren Sieges: „Die erste Halbzeit haben wir schlecht gespielt und hätten nach zehn Minuten schon 0:2 hinten liegen können.“ Stattdessen erzielte aber Laura Greiner in der 23. Minute die Führung, nachdem sie sich gegen drei Gegnerinnen durchgesetzt hatte. Auch am 2:0 war Greiner beteiligt. Sie hatte sich auf der linken Seite durchgesetzt und auf die einschussbereite Janina Brenner geflankt. Eine Verteidigerin grätschte dazwischen – und beförderte den Ball ins eigene Netz. In der 34. Minute wurden die Biegelkicker dann nach einem Ballverlust am gegnerischen Strafraum klassisch ausgekontert, es stand nur noch 2:1. Kurz vor der Pause dann aber das 3:1. „Wir haben den Gegner am 16er unter Druck gesetzt. Deren Torhüterin hat dann nach einem Rückpass ein Luftloch geschlagen, und der Ball ist ins Tor gerollt. Dass wir mit einer Zwei-Tore-Führung in die Pause gehen, ist aber nicht verdient gewesen“, erklärt Martenka.

Nach dem Wechsel sah der Coach dann „keine gute, aber eine bessere Leistung“. In der 50. Minute erzielte Sina Baßler nach einem Angriff über die linke Seite das 4:1. Für das 5:1 sorgte Maren Essig nach Vorarbeit von Baßler in der 63. Minute. „Beim 5:2 haben wir im Mittelfeld einfach geschlafen“, beschreibt Markus Martenka den zweiten Gegentreffer in der 65. Minute. Doch schon drei Minuten später legte Lena Mödinger das 6:2 nach. „Das Ergebnis war sicher etwas zu hoch. Aber da fragt später keiner mehr nach. Es war wichtig, mit einem Erfolg in die Winterpause zu gehen“, bewertete Markus Martenka abschließend den ersten Auswärtssieg.

FC Biegelkicker Erdmannhausen:

Dietrich – M. Aupperle (70. Bauknecht), Baier, Celik (75. Hofmann), Kleinert (80. Rauch) – Essig, Schneider, Baßler, Brenner, Mödinger – Greiner.