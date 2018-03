Erdmannhausen/Fußball Biegelkicker erklimmen die Tabellenspitze

Erdmannhausen - Als neuer Spitzenreiter der Landesliga gehen die Fußballerinnen des FC Biegelkicker Erdmannhausen in die Osterpause bis Mitte April. Die Mannschaft gewann am Sonntag das Derby beim VfB Tamm mit 4:1 (3:1) und zog in der Tabelle am TGV Dürrenzimmern vorbei, der Remis spielte. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir noch etwas fürs Torverhältnis tun, aber auch so bin ich zufrieden“, meinte Biegelkicker-Coach Markus Martenka.