Erdmannhausen - Auch im vierten Auswärtsspiel der Saison sind die Landesliga-Fußballerinnen des FC Biegelkicker Erdmannhausen ohne Sieg geblieben. Beim 1:1 (1:1) beim VfB Obertürkheim II gab es für die Mannschaft von Trainer Markus Martenka aber immerhin noch einen Punkt. Zudem stellte der Coach fest: „Es geht wieder etwas vorwärts.“Damit meinte Martenka vor allem die erste Halbzeit. „Da waren wir klar besser und spielbestimmend. Leider hat der Schiedsrichter in der 23. Minute ein klares Abseits übersehen“, beschreibt der Erdmannhäuser Trainer die Situation, die zur 1:0-Führung des VfB Obertürkheim II führte. „Das hat den Spielverlauf völlig auf den Kopf gestellt.“ Die Biegelkicker spielten aber weiter gut nach vorne, lediglich zwingende Chancen sprangen dabei nicht heraus. In der 43. Minute war es dann aber doch so weit: Alina Runkel brachten einen Freistoß in den gegnerischen Strafraum. Dort nahm Lena Mödinger den Ball an und schoss ihn mustergültig aus der Drehung in die Maschen des Obertürkheimer Tores.

Die Halbzeitpause tat den Biegelkickern aber offensichtlich nicht gut. „Da war das Bild dann genau umgekehrt: Obertürkheim war besser, wir haben dagegen meist zu weit weg vom Gegner gestanden und keinen Zugriff mehr bekommen“, monierte Markus Martenka. Einzig die Viererkette und die erstmals in dieser Saison in der ersten Mannschaft eingesetzte Torhüterin Jessica Welte „haben ihre Sache sehr gut gemacht und die wenigen wirklich brenzligen Situationen bereinigt“, lobte Martenka seine Defensive. Sein Team selbst hatte zwar einige Möglichkeiten für Konterangriffe, spielte diese jedoch „nicht gut zu Ende. Letztlich können wir mit dem Punkt zufrieden sein“, findet der Trainer.Mit jeweils neun Zählern bleiben die Biegelkicker und Obertürkheim auf Platz sieben und acht der Tabelle, haben aber nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und drei auf die Abstiegszone. „Wir haben noch drei Spiele bis zur Winterpause und müssen schauen, dass wir genügend Punkte holen, um nicht hinten reinzurutschen“, sieht Markus Martenka wichtige Wochen auf sein Team zukommen.

FC Biegelkicker Erdmannhausen:

Welte – Runkel, Celik (83. Meßthaler), M. Aupperle, Kleinert – Schröder, Greiner, Brenner (72. Rauch), Schneider, Baßler – Mödinger (46. Schäfer).