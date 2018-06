Erdmannhausen/Fußball Biegelkicker: Direkter Aufstieg oder Relegation?

Erdmannhausen - Einen Krimi könnte man nicht besser schreiben. Der Meinung ist auch Markus Martenka, der Coach des Landesliga-Spitzenreiters FC Biegelkicker Erdmannhausen. Denn passend zum letzten Spieltag der Saison geht es für sein Team auf eigenem Platz um alles oder nichts, genauer gesagt um die Frage: Steigt man direkt in die Verbandsliga auf oder muss man den Gang in die Aufstiegs-Relegation antreten? „Etwas anderes als diese zwei Varianten kann ja nicht passieren. Und dementsprechend können wir schon jetzt den größten Erfolg der Vereinsgeschichte feiern. Denn mehr als einen Mittelfeldplatz hat ein Team der Biegelkicker in der Landesliga noch nie erreicht“, sagt Martenka, macht aber klar, dass keiner sich mit diesem Erfolg zufrieden geben will. „Wir wollen jetzt natürlich Platz eins verteidigen und direkt aufsteigen. Alle freuen sich auf das Spiel und wollen es schaffen“, berichtet der Coach.