Erdmannhausen - Erst 90 temporeiche Minuten in der regulären Spielzeit, dann vier Tore in der dramatischen Verlängerung und schließlich das glückliche Ende im Elfmeterschießen – die Fußballerinnen des FC Biegelkicker Erdmannhausen haben am Mittwochabend im Achtelfinale des wfv-Pokals wirklich nichts ausgelassen, um ihre Fans zu unterhalten. Und dass sie am Ende noch über den Einzug in die Runde der letzten Acht jubeln durften, machte den Abend umso schöner.

Die Partie begann aus Sicht der Biegelkicker optimal. Denn bereits in der vierten Minute versenkte Alina Runkel einen20-Meter-Freistoß im gegnerischen Kasten. Vor allem in der ersten Viertelstunde erspielten sich die Gastgeberinnen weitere Chancen fast im Minutentakt. „Eigentlich hätten wir schon in der ersten Hälfte drei oder vier Tore machen müssen“, monierte Biegelkicker-Coach Markus Martenka. Doch auch Sondelfingen zeigte immer wieder gute Ansätze nach vorne, speziell über die linke Seite. Und genau solch ein Angriff führte in der 41. Minute zum Ausgleich. Nach einer Flanke stocherte die Gäste-Stürmerin den Ball in Richtung Tor. Biegelkicker-Keeper Tamara Dietrich schien die Situation zunächst zu bereinigen, doch sprang die Kugel letztlich von ihrer Ferse ins Netz.

Nach dem Wechsel entwickelte sich weiter ein temporeiches Spiel, beide Mannschaften wollten sichtlich noch vor der Verlängerung die Entscheidung erzwingen. Die Biegelkicker hatten auch jetzt wieder mehr Chancen, doch auch Sondelfingen kam immer wieder über die starke linke Seite. Letztlich fehlte es aber beiden Teams an der Konsequenz und der Präzision beim Abschluss oder beim letzten Pass. Somit blieb es nach 90 Minuten beim 1:1, die Partie ging in die Verlängerung.

Hier schien zunächst Sondelfingen die besseren Karten zu haben. In der 95. Minute bekam die Erdmannhäuser Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone, beim Schuss von der Strafraumgrenze hatte Tamara Dietrich diesmal keine Chance. Doch nur drei Minuten später kamen die Biegelkicker zurück. Sina Baßler drang auf der linken Seite in den Strafraum ein, legte quer auf Amelie Schröder, und die beförderte den Ball mit einer schönen Direktabnahme ins Tor. Vollends gedreht war die Partie weitere zwei Minuten später. Die eingewechselte Janina Brenner überwand zunächst die Gäste-Torhüterin und versenkte den Ball dann zum 3:2 im leeren Tor. Ihr Gesichtsausdruck nach dem Motto „Ups, war ich das etwa?“ verriet, dass sie selbst wohl am meisten von ihrer Aktion überrascht war. Riesenjubel kam dann in der 113. Minute nach dem vermeintlichen 4:2 auf der Erdmannhäuser Bank auf. Doch nach und nach bekamen alle mit, dass der Ball nach Laura Greiners Schuss zwar im Netz zappelte, allerdings in dem des Jugendtores, das hinter dem richtigen Tor stand. Das Zittern ging also weiter, und fast schon im Gegenzug erzielte Sondelfingen nach einem weiteren Angriff über die linke Seite das 3:3 – es ging ins Elfmeterschießen.

Nachdem zunächst sowohl die beiden ersten Schützen der Gäste als auch Maren Essig und Lara Aupperle die Nerven behalten hatten, tauchte Tamara Dietrich beim dritten TSV-Elfmeter in die richtige Ecke ab und partierte den Schuss. Amelie Schröder verwandelte sicher, während der nächste Sondelfinger Versuch neben dem Tor landete. Es war nun an Mandy Celik, den entscheidenden Schuss zu versenken und kollektiven Jubel bei ihrem Team auszulösen. „Sondelfingen war der erwartet schwere Gegner“, fand Markus Martenka. „Das Spiel hat uns gezeigt, wo unsere Fehler liegen. Aber ich denke, am Ende war der Sieg doch verdient.“

FC Biegelkicker Erdmannhausen:

Dietrich – Kleinert (65. Klein), Runkel, Celik, Rauch (82. Brenner) – Essig, M. Aupperle, Meßthaler, Baßler (103. L. Aupperle), Greiner – Mödinger (48. Schröder).