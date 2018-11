Erdmannhausen/Fußball Auswärtsspiel beim Absteiger

Nach jetzt sechs Siegen in Folge marschieren die Landesliga-Fußballerinnen des FC Biegelkicker Erdmannhausen weiterhin punktgleich mit Spitzenreiter TV Jebenhausen vorne weg. Wobei der Tabellendritte Spvgg Gröningen/Satteldorf zwar zwei Zähler weniger, aber auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat. Läuft es also auf einen Dreikampf zwischen diesen Mannschaften hinaus? Für Biegelkicker-Coach Oliver Kunz ist es für solch eine Prognose noch zu früh: „Wenn wir – und auch die beiden Konkurrenten – die nächsten drei Spiele erfolgreich gestalten, dann können wir von einem Dreikampf sprechen. Noch ist es dafür zu früh“, findet Kunz vor der Auswärtspartie am Sonntag um 13 Uhr beim TSV Wendlingen. Denn die sechs Siege hat seine Mannschaft zum einen beim Tabellenführer gefeiert, zum anderen aber auch gegen die fünf Teams, die momentan auf den letzten fünf Plätzen stehen.