Erdmannhausen/Fußball Aus für Markus Martenka bei den Biegelkickern

Schade, so Martenka, habe er es gefunden, nicht frühzeitig über sein Aus informiert worden zu sein. Denn die Tendenz, dass er künftig nicht mehr Trainer sein werde, habe er eher zufällig am Rande eines Spiels mitbekommen. Daraufhin habe er sich beim Vorstand nach dem Stand der Dinge informiert und die Bestätigung über die Trennung erhalten. „Ich gehe nicht im Zorn“, hebt Markus Martenka auf Nachfrage hervor. Leider habe das alles aber zu Unruhe im Verein geführt. „Das ist sehr schade“, meint er. Ob das auch den durchwachsenen Saisonendspurt zur Folge hatte? Immerhin holten die Biegelkicker aus ihren letzten drei Ligaspielen nur einen Zähler. „Den Aufstieg hätte ich mit der Mannschaft trotzdem gerne erreicht“, so Martenka.

Sowohl im Verein als auch beim scheidenden Trainer richtet sich der Blick nun bereits nach vorne. „Wir sind in Gesprächen“, teilt der Vorsitzende Harald Wagner im Hinblick auf die Nachfolge mit. Und Martenka selbst hatte sich nach der feststehenden Trennung bereits nach einer neuen Aufgabe umgesehen. Fündig geworden ist er beim TSV Untergruppenbach im Bezirk Unterland. Hier wird er in den Männer-Bereich wechseln und die Aktiven-Mannschaft übernehmen, die aus der Kreisliga A abgestiegen ist. „Ich hatte dort gute Gespräche, und die Vereinsführung hat mir ein gutes Konzept aufgezeigt“, so Markus Martenka. Nach dem Abstieg wird er sich hier nun einem Neuaufbau widmen.

Auch Co-Trainer Tobias Umlauf wird die Biegelkicker verlassen, ebenso Rechtsverteidigerin Anna Eysermans, die beruflich bedingt wegzieht. Hingegen kann der Verein drei Zugänge vermelden: Torhüterin Anna Rittershaus vom Bezirksliga-Meister FC Remseck-Pattonville wechselt ebenso auf die Schray wie Jana Gogel von Landesliga-Absteiger SpVgg Rommelshausen. Sie kann in der Abwehr und im Mittelfeld eingesetzt werden. Außerdem kehrt Mittelfeldspielerin Vivien Klein von Verbandsligist SpVgg Stuttgart-Ost zurück. Mit weiteren möglichen Neuzugängen befindet sich der Verein in Gesprächen.