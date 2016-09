In die neue Landesliga-Spielzeit starten am Sonntag (12.30 Uhr) die Fußballerinnen des FC Biegelkicker Erdmannhausen. Ihr Programm zum Auftakt hat es in sich: Mit dem Verbandsliga-Absteiger SpVgg Rommelshausen und dem amtierenden Meister TSV Langenbeutigen treffen die Erdmannhäuser just auf jene beiden Vereine, die der neue Biegelkicker-Coach Markus Martenka als Favoriten auf die Meisterschaft ausmacht. „Nach zwei Spielen wissen wir dann gleich, wo wir stehen und an welchen Schrauben wir noch drehen müssen“, sagt Martenka. Mit seiner Mannschaft möchte er schließlich ebenfalls vorne mitspielen.

Die Vorfreude auf das Heimspiel am Sonntag gegen Rommelshausen ist groß – verständlich nach einer zweimonatigen Vorbereitung. „Wir sind froh, dass es endlich los geht, und zuversichtlich, dass wir einen guten Start hinlegen werden“, blickt Martenka optimistisch voraus. Auch wenn die Trauben zum Auftakt hoch zu hängen scheinen, gibt der Trainer seinen Spielerinnen eine klare Marschroute mit auf den Rasen: „Das ist unser Sportplatz, daheim müssen wir das Spiel machen.“ Es gehe darum, sich nicht großartig nach dem Gegner zu richten. „Wir müssen zeigen, dass sich der Gegner nach uns richten muss.“

Keine gewöhnliche Partie dürfte der Ligaauftakt für Lena Mödinger sein, die im Sommer ausgerechnet aus Rommelshausen nach Erdmannhausen gewechselt ist. „Wir wollen ihr helfen, damit sie aufrecht in die Augen ihrer ehemaligen Mitspielerinnen gucken kann – und sagen: Ich bin den richtigen Weg gegangen“, so Martenka. Verzichten muss der Coach auf Stürmerin Amelie Schröder, die beruflich verhindert ist. Zudem weilt Jasmin Rauch im Urlaub. Weiterhin ausfallen wird Carolin Kleinert. Sie wurde erneut an der Schulter operiert und kann wohl erst im Oktober wieder das Training aufnehmen.