Erdmannhausen/Fußball Aufstiegszug fährt ohne die Biegelkicker ab

Immerhin: Die Biegelkicker steckten nach der Pause nicht auf und zeigten nun ein anderes Gesicht. Sie spielten griffiger und kamen zu Chancen. Schwung in die Partie brachte auch Torjägerin Laura Greiner, die aus disziplinarischen Gründen zunächst auf der Bank hatte Platz nehmen müssen, nachdem sie deutlich zu spät zum Treffpunkt erschienen war.

Sie war es auch, die Sina Baßler per Flanke bediente – die traf nach schöner Direktabnahme nur den Innenpfosten (51.). Herrenberg konzentrierte sich nun aufs Kontern, wurde aber nur noch einmal gefährlich – Runkel parierte (57.). Hoffnung keimte nach dem 1:3 durch Baßler auf, die den Ball von außerhalb des Strafraumecks platziert unter die Latte schoss (63.). Greiner scheiterte dann an der VfL-Keeperin (73.) und schoss drüber (78.), bevor sie nach einem Freistoß von Celik doch zum 2:3 traf – der Linienrichter aber entschied auf Abseits (84.). So wurde es am Ende doch nicht mehr spannend – das Aufbäumen der Biegelkicker war zu spät gekommen.

„Wir waren in der ersten Hälfte zu weit weg, zeigten nicht die richtige Körpersprache. Und zu viele unserer Zuspiele kamen nicht an“, klagte Trainer Markus Martenka. Zumindest mit der zweiten Halbzeit konnte er zufrieden sein. „Wir hatten uns nach dieser Runde natürlich mehr gewünscht. Wir haben den Aufstieg aber in Langenbeutingen und in Michelfeld verspielt – nicht heute.“ Aufgrund der „bockstarken Offensive“ war Herrenberg auch aus seiner Sicht der verdiente Sieger. Biegelkicker Erdmannhausen:

Runkel – Eysermans (70. Döttinger), Sommer (73. Birkmaier), Schäfer – Meßthaler (46. Mojem), Essig, Celik, Baier, Hofmann – Steng (46. Greiner), Baßler.