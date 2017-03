Erdmannhausen Es läuft: Im Calypso hat sich vieles etabliert

Die Arbeitsschwerpunkte im Jugendhaus sind vielfältig. „Die Besucher haben Vertrauen“, sagt Clara Strähle. Deshalb ist sie auch Ansprechpartner bei vielen Problemen und Nöte des Nachwuchses. Diese, so die Jugendhausleiterin, betreffen die Schule, den Freundeskreis, Beziehungen, Konflikte im Elternhaus, soziale Medien, Kiffen, Bewerbungen . . .

Auch zahlreiche Projekte und Aktionen laufen im Calypso: Der Bau des Freizeitparks schreitet voran, das iPad-Projekt mit der Stadtbücherei läuft, die Übernachtungen im Calypso kommen immer gut an, Turniere, Spiele, Sommerferienprogramm und vieles mehr stehen auf der Agenda.

Und es ist auch noch einiges geplant. Unter anderem soll das Thema Jugendbeteiligung im Ort angegangen werden, denn künftig soll der Nachwuchs mehr mitbestimmen dürfen. „Da möchte ich die ganze Bandbreite von Jugendlichen erreichen“, so Strähle.

So angetan die Jugendlichen vom Calypso sind, so angetan sind die Gemeinderäte von der Arbeit der Jugendhausleiterin. „Wir haben da einen Glücksgriff getan mit Ihnen“, lobte Vanessa Gruber (CDU). „Die Bandbreite fällt auf. Vom Grundschüler bis zum Azubi nehmen Sie alle mit.“ Franz Pilhartz (FW) meinte: „Da möchte man nochmal jung sein und mitmachen dürfen.“ Für ihn sei der Unterschied im Jugendhaus von den bisherigen Leitern zu jetzt „wie Tag und Nacht“. Kerstin Falkner-Tränkle von der SPD ist froh, „dass wir Clara Strähle für diesen Job gewinnen konnten“. Ihr Jahresbericht zeige, wie strukturiert sie an die Sache herangehe. Louis Wick, Grünen-Gemeinderat und der Jüngste im Gremium, sieht bei den Jugendlichen eine „Verbundenheit zum Calypso, die ich aus meiner Jugend nicht kenne“.