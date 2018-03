Erdmannhausen Es bleibt beim vegetarischen Essen

Ein Jahr auf Probe wurde vereinbart und in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Donnerstag wurde denn auch die Verlängerung des Vertrags mit ErdmannHauser beschlossen – ohne große Diskussion, dafür mit umso mehr Information. Der Elternbeirat hatte nämlich eine Umfrage unter den Familien gestartet, die das Essensangebot in den Einrichtungen nutzen. Von den 61 Umfrage-Teilnehmern gaben 85 Prozent an, dass das Kind das neue Essen gut annimmt, 95 Prozent halten das Essen auch mengenmäßig für ausreichend. Knapp 94 Prozent empfinden das Essen als abwechslungsreich, rund 79 Prozent als vollwertig.