Erdmannhausen Erste Kita-Pläne vorgestellt

Erdmannhausen - Ein neues Kinderhaus muss in Erdmannhausen her, das steht seit geraumer Zeit fest. Entstehen soll es nahe der Halle auf der Schray am Herdweg, gegenüber des Musikerheims, soviel ist mittlerweile auch klar. Wie es aussehen soll? Das steht noch in den Sternen. In der jüngsten Sitzung des Erdmannhäuser Gemeinderats haben die Architekten Hans Schänzel und Harald Jahnke erste Ideen vorgestellt. „Wir sind noch sehr früh im Verfahren“, so der Hauptamtsleiter Günter Sommer in der Sitzung. „Es wird heute sicher noch keine Entscheidung fallen, aber wir wollten Ihnen schon einmal einige Konzepte vorstellen.“Drei verschiedene Möglichkeiten zeigten die Architekten den Gemeinderäten anhand von Modellen auf. Modell A, das in Modulbauweise errichtet werden kann, habe „eine gewisse Kompaktheit“, so Harald Jahnke. Das Fundament gehe etwas tiefer in die Erde, darauf würden die entsprechenden Module platziert. Die Gebäude fingern sich nach Süden hin auf, sodass „die Landschaft durch das Gebäude fließt“, so der Architekt.