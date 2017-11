Erdmannhausen Erdmannhäuser eröffnet Jugendfilmpreis

Erdmannhausen - Louis Wick reitet gerade auf einer Welle des Erfolgs. Im Mai durfte der blutjunge Regisseur aus Erdmannhausen sein Kurzwerk „Nachtschwärmer“ auf dem berühmten Filmfestival in Cannes präsentieren. Außerdem gelang es ihm in diesem Jahr, einen Studienplatz an der Filmakademie in Ludwigsburg zu ergattern. Nun wurde der 21-Jährige auch noch dazu auserkoren, mit „Nachtschwärmer“ den Wettbewerb um den Jugendfilmpreis in Stuttgart zu eröffnen. „Das ist natürlich eine Ehre“, sagt Louis Wick. Wer bei diesem Ereignis dabei sein will, muss am Donnerstag, 30. November, um 18 Uhr ins Metropol Kino in Stuttgart kommen, wo die Produktion im großen Saal gezeigt wird.