Erdmannhausen - In Feierlaune waren die Mitglieder des Musikvereins Erdmannhausen am Samstagabend: es galt dem Jubiläum – ein halbes Jahrhundert – nun die Krone aufzusetzen. Dazu fanden sich in der Halle auf der Schray zahlreiche Tafeln, die von früheren Zeiten erzählen und Einblicke in das aktive Vereinsleben ermöglichten.

Berta Kober, die erste Vorsitzende und ihr Vize, Bernd Schwab, zeigten sich launig auf der Bühne und begrüßten die vielen Gäste, die zu dem besonderen Konzert erschienen waren. Darunter freilich auch die Bürgermeisterin Birgit Hannemann. Ihr Grußwort „zum Höhepunkt des Festjahres“, das zudem Hand in Hand mit der 1200-Jahr-Feier der Gemeinde ging, machte deutlich, dass der 50 Jahre alte und doch jung gebliebene Verein, nichts an seinem Engagement eingebüßt hätte. Denn sowohl beim Gemeinde-Jubiläum wie auch beim eigenen, sorgten die Musiker für kulturelle und gesellschaftliche Bereicherung. Sie dankte deshalb den Musikern für ihren unermüdlichen Einsatz und feuerte sie an, auch künftig „das Leistungsniveau stetig zu steigern, junge Menschen zu begeistern und dabei ein gutes Sozialverhalten und Gemeinsinn zu vermitteln“.

Die angesprochenen jungen Menschen sorgten an diesem Abend gleich auch für den Einstieg in das musikalisch vielfältige Repertoire. Die Spielgruppe, also die vereinsjüngsten Aktiven, starteten das Programm gemeinsam mit ihrem Dirigenten Gerald Hackenberg. Der ließ seine neun Schüler auf der Bühne leidenschaftlich mit drei Jacob de Haan-Kompositionen in ihre Instrumente blasen. Dabei gut zu hören, war das eindrucksvolle Brummen der Tuba, die ihre tiefen Töne erdend in das akustische Geschehen schickte.

Ralf Glock ist zuständig für die interpretatorische Leistung der nun 20 Jahre jungen Teenie-Band. Ein gutes Dutzend junge Musiker hat der Dirigent zu hüten, die zum Konzert ihr neues, einheitliches T-Shirt in Schwarz präsentierten. Die Jugendlichen zeigten an dem Abend ihre musikalischen Fortschritte und unterhielten das Publikum mit ansprechenden Klängen aus ganz unterschiedlichen Genres. So erfreuten sie die Zuhörer etwa auch mit ihrer Version des Coldplay-Songs „Viva la Vida“.

Nach der Pause war dann Zeit für die Ehrungen, die Manfred Hoerner, der Vorsitzende vom Blasmusik Kreisverband Ludwigsburg gemeinsam mit Berta Kober vorgenommen hat. Hoerner hatte zuvor die Urkunde zur Musikpatenschaft zwischen dem Musikverein und der Astrid-Lindgren-Schule für die Bläserklassen überreicht. Von ihm geehrt wurden gleich 19 Mitglieder, darunter drei aktive. Hervorzuheben sind mit Erich Andreß, Adolf Deuschle, Bernd Frank, Karl-Heinz Nerrn und Anton Schlemmer noch fünf damalige Gründungsmitglieder, die nun schon 50 Jahre ihrem Verein die Treue halten. Dafür gab es die Ehrennadel in Gold mit Diamant.

Wolfgang Sachsenmaier leitet seit drei Jahren die Hauptkapelle des Vereins. Gemeinsam mit seinen Instrumentalisten sorgte er für bewährt mitreißende und profunde Klänge. So intonierten die Musiker – passend zum Jubiläum – Stücke aus Pop, Klassik und Musical, wie etwa „Ein halbes Jahrhundert“ von Very Rickenbacher oder auch den anspruchsvollen Ohrwurm „Music“ von John Miles. Das Konzertende sah auch eine Überraschung vor: elf ehemalige Mitspieler, die aus beruflichen Gründen dem Verein abhanden gekommen waren, starteten das Finale für die begeisterten Zuhörer mit einem lateinamerikanischen Medley sowie Abschiedsliedern wie etwa „Mus I denn, mus I denn…“.