Erdmannhausen - Diebesgut in vierstelligem Wert erbeuteten Einbrecher, die am Donnerstag zwischen 17 und 21 Uhr ein Wohnhaus in der Finkenstraße heimsuchten. Mit brachialer Gewalt hebelten die Täter die Terrassentür komplett aus den Verankerungen und betraten das Gebäude. Sie durchsuchten die Räume nach Wertvollem und ließen Schmuck und Bargeld mitgehen. Der angerichtete Sachschaden wurde mit 3000 Euro angegeben. Das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144/900-0, bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.