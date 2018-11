Erdmannhausen Ein vergnüglicher, spielerischer Nachmittag

Kasperle – einen großen Dank an die sehr begabte Hauptdarstellerin Karin von Rosen und ihre Assistentin Sana – will einen Geburtstagskuchen backen und vollendet sein Werk auch erfolgreich, auch weil alle Kinder lautstark immer wieder mithelfen. Es ist schon faszinierend, wie lebendiges Theater auch in Zeiten moderner Medien durchaus mithalten kann. Nach Kasperles Abschied leitete Anne Holzwarth das Scharade-Spiel an. Immer zwei Mitspieler, deutsch und aus den Reihen der ausländischen Gäste, bekamen ein Wort gezeigt, das sie mit dem Einsatz ausdrucksstarker Mimik und Gestik darstellten. Das Publikum musste raten. Viel Gelächter begleitete die „Schauspieler“. Alle waren sich einig: Gemeinsam spielen macht enorm viel Spaß!

Der Nachmittag klang langsam aus, Lappen und Besen kamen zum Einsatz und alle gingen offensichtlich froh und zufrieden nach Hause.