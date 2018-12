Erdmannhausen - Jetzt geht öffentliches Stromtanken also auch in Erdmannhausen: Am Donnerstagnachmittag hat Bürgermeisterin Birgit Hannemann gemeinsam mit dem regionalen Standortleiter der Syna, Michael Meyle, die erste öffentliche E-Ladesäule in Erdmannhausen offiziell eingeweiht.