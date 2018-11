Alle vier aufgebauten Spieltische waren schnell besetzt. Büchereileiterin Susanne Leistner und Spieleerfinder Uwe Rapp erklärten kurz die Spielregeln an den einzelnen Tischen und schon konnte losgelegt werden. Alle Kids waren mit vollem Einsatz dabei und entsprechend engagiert gingen sie zu Werke. Den Kindern hat es viel Spaß gemacht. Neben neuen Spielen wie Go Go Gelato, Sherlock und Funkelschatz wurden auch bereits bekannte Spiele wie Drop it und Schüttel’s gespielt. Vor allem Drop it, die neueste Erfindung des Erdmannhäuser Erfinder-Duos Uwe Rapp/Bernhard Lach, erfreut sich an den Spieletagen immer großer Beliebtheit und hat den Kindern viel Freude bereitet.