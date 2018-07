Erdmannhausen Die Stellplatzsatzung liegt erstmal auf Eis

Der Parkdruck in Erdmannhausen ist an manchen Stellen groß. Deshalb hat die SPD-Fraktion vor einer Weile vorgeschlagen, eine Stellplatzverordnung zu erlassen. „Die Landesbauordnung (LBO) sieht so wenige Stellplätze vor, da sollte man das ein bisschen besser regeln“, meinte der SPD-Rat Hans-Georg Götz. Nach der LBO ist für jede Wohnung ein geeigneter Stellplatz herzustellen. Nach der neuen Satzung der Gemeinde Erdmannhausen sollen für Wohnungen mit mehr als 50 Quadratmetern 1,5 Stellplätze vorgeschrieben sein, für Wohnungen mit mehr als 100 Quadratmetern zwei Stellplätze.