Erdmannhausen Die Seniorenarbeit besser vernetzen

Doch von vorn. Kerstin Falkner-Tränkle (SPD) machte anfangs ihr Ansinnen nochmals deutlich. Die Bevölkerungsentwicklung in Erdmannhausen spreche eine deutliche Sprache: Laut dem Statistischen Landesamt waren im Jahr 1961 im Ort 8,5 Prozent der Bevölkerung älter als 65 Jahre. 2015 waren es 19 Prozent. Die Seniorenarbeit in Erdmannhausen besser vernetzen möchte Kerstin Falkner-Tränkle, die sich selbst im Kleeblatt engagiert, „weil ich mir sicher bin, dass es noch mehr geben würde, die sich einbringen. Der Arbeitskreis soll eine Plattform sein.“ Er solle unter anderem die Möglichkeit geben, Probleme gemeinsam zu beheben und sich gegenseitig in der Arbeit zu unterstützen.

Des weiteren will Falkner-Tränkle auch diejenigen Senioren ins Boot holen, die „noch total fit sind“. Da hätte man noch nicht so viele Angebote. „Wie wäre es mit gemeinsamen Mittagessen oder Spazierrunden?“, fragte sie, schränkte aber gleich ein: „Das muss letzlich aus dem Arbeitskreis kommen.“ Alles in allem sollen ihrer Meinung nach jedenfalls die Senioren in das Gemeindeleben integriert werden. „Heute sind oft die Kinder nicht mehr vor Ort wie früher.“ Das Ganze „kostet nichts, außer Zeit – und ich wäre bereit, mich zu engagieren“, so Kerstin Falkner-Tränkle.