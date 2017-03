Erdmannhausen Die Planungen für die „Offene Gärten“ laufen

Skulpturen, Musik, selbstgemachter Holunderprosecco, Kaffee und Kuchen – die Besucher der diesjährigen „Offenen Gärten“ dürfen sich am zweiten Sonntag im Juni auf viele Attraktionen freuen. Alle zwei Jahre findet diese Veranstaltung statt, in diesem Jahr zum dritten Mal. Und auch die engagierten Familien, die ihre Gärten an diesem Tag öffnen, freuen sich schon auf ihre Besucher. „An diesem Tag kommen ganz besondere Menschen zu einem in den Garten“, sagt Martina Glees-Brück, als sich die Teilnehmer der Veranstaltung am Mittwochabend im Erdmannhäuser Rathaus treffen.

Anja Lebèus kann das bestätigen und erinnert sich: „Alle Besucher müssen bei uns praktisch durchs Haus hindurch, um in den Garten zu gelangen. Und nach der letzten Veranstaltung ist mir aufgefallen, dass alle sehr achtsam waren und wir am Abend nicht einmal hätten rauswischen müssen.“ Und die anderen Teilnehmer erinnern sich, dass in einem Garten eine kleine Pflanze zwischen den Pflastersteinen hindurch gewachsen ist und sich am Abend absolut unversehrt an ihrem Platz fand – obwohl sich an diesem Tag mehrere 100 Personen im Garten aufgehalten haben.