Erdmannhausen Die ISS huscht an Erdmannhausen vorbei

Erdmannhausen - Die Internationale Raumstation ISS und der Astronaut Alexander Gerst sind dieser Tage in aller Munde – und wohl vor mancher Linse. Wobei: Viele sind es sicher nicht, die sich selbst ein Bild von der ISS machen können. Markus Pilhartz aus Erdmannhausen kann. Am Montag hat er die Raumstation fotografiert, wie sie an der Sonne vorbeizog, von seiner Terrasse in Erdmannhausen aus.