Erdmannhausen Die Biegelkicker setzen den wichtigen „Lucky Punch“

Erdmannhausen - Eigentlich waren die Landesliga-Fußballerinnen des FC Biegelkicker Erdmannhausen ja mit dem Ziel in die Saison gegangen, so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu sichern. Schließlich hatte man in den vergangenen beiden Jahren immer bis zum Schluss zittern müssen. Auch als man zur Winterpause auf Platz zwei stand, rückte Trainer Markus Martenka von dieser Aussage nicht ab. Nachdem seine Mannschaft nun aber die Spitze übernommen hatte und 14 Punkte Vorsprung auf Rang drei hat, gab er zumindest einen der ersten beiden Plätze und damit mindestens die Aufstiegsrelegation als neues Ziel aus. Am Sonntag gewannen die Biegelkicker – übrigens ohne den privat verhinderten Coach an der Seitenlinie – nun das Spitzenspiel gegen den Zweiten TGV Dürrenzimmern mit 1:0 (0:0). Bei fünf Zählern Vorsprung kann das Ziel jetzt eigentlich nur noch der direkte Aufstieg sein, da Platz zwei sechs Spiele vor Schluss kaum noch in Gefahr geraten dürfte.