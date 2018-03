Erdmannhausen Die Biegelkicker Erdmannhausen festigen Platz zwei

Den Start in die zweite Halbzeit verschliefen die Erdmannhäuserinnen dann komplett. So verkürzten die Gäste durch Volpp auf 3:2. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison kassierten die Biegelkicker einen vermeidbaren Treffer kurz nach dem Seitenwechsel. In der Folge kam der TSV mehrmals gefährlich vors Tor von Alina Runkel, die aber alle weiteren Angriffe der Gäste sicher parierte. Es dauerte bis Mitte der zweiten Halbzeit, ehe der FCB wieder zu seiner alten Sicherhit zurückfand. In der 71. Minute eroberte Johanna Hofmann den Ball in der gegnerischen Hälfte und zog schließlich an der Strafraumgrenze ab. Mit dem 4:2 stellte sie den Endstand her.