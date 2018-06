Erdmannhausen Der TTV trotzt dem demografischen Wandel

Erfreulich ist darüber hinaus die Tatsache, dass in der abgelaufenen Spielzeit auch die allerjüngsten Erdmannhäuser Talente schon erste Erfolge feiern konnten. So gelang bei den Ranglistenturnieren im Frühjahr 2018 sowohl der achtjährigen Blanca Brehm als auch dem neunjährigen Alexander König auf Anhieb der Sprung in die erweiterte Bezirksspitze. Ebenfalls überzeugen konnte Elias Priebe, der sich bei den Jungen U12 in die Top 10 des Tischtennisbezirks Ludwigsburg spielte. All diese Entwicklungen und Erfolge sind für den Erdmannhäuser Jugendleiter Matthias Hiller Bestätigung und Ansporn zugleich: „Die Jungs und Mädels kommen sehr zahlreich und sehr gerne zu uns ins Training. Es macht ihnen sichtbar Spaß und bei den Wettkämpfen zeigen sie klasse Leistungen. Wenn auch künftig alle im Verein mit so viel Engagement und Herzblut bei der Sache sind wie bisher, werden wir noch viel Freude an unserem Nachwuchs haben.“