Erdmannhausen Der Rechnungsabschluss lässt die Herzen höherschlagen

Verschiedene Schaubilder und Diagramme, erstellt von der Auszubildenden im Rathaus, haben die Zahlen dieses Mal besonders deutlich gemacht. So wurden Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde praktisch greifbar, ebenso wie die Personalausgaben, von denen knapp 50 Prozent im Bereich Kinderbetreuung ihren Ursprung haben.

Die Schaubilder und die Zahlen haben den Gemeinderäten insofern zugesagt, als dass sie dem Rechnungsabschluss 2016 einstimmig ihr Okay gaben. Franz Pilhartz (Freie Wähler) fand die Diagramme sogar so gut, dass er vorschlug, dieses „Wer von ganz Erdmannhausen“ als Ausstellung im Rathaus zu zeigen. Der Kämmerer kann diesem Vorschlag durchaus auch einiges abgewinnen. „Das eine oder andere Diagramm könnten wir schon aufhängen.“ Eberhard Immel gab bei all der Freude und den guten Zahlen aber auch zu bedenken, dass „wir das Geld schon brauchen – wenn ich da nur an den Neubau des Kindergartens denke“.